091181509367 - Vorsicht bei dieser Nummer!

Tiernahrung per Anruf: skurrile Angebote unter der Nummer 091181509367



Unbekannte Telefonnummern, bei denen sich fremde Stimmen melden: ab hier ist ein aufmerksames Ohr wichtig. Selbstverständlich muss das noch nichts heißen aber, immerhin erkennt man die Nummer seines Bankberaters, dem Automechaniker oder selbst die Nummer von Bekannten nicht immer. Jedoch merkt man oftmals recht schnell, wenn es sich bei den Anrufern um nicht ganz seriöse Kontakte handelt: z.B. wenn man urplötzlich telefonisch über seinen Stromvertrag informiert wird und einem ein Angebot unterbreitet wird oder wenn man das große Los bei einem Gewinnspiel gezogen haben soll, ohne an jenem teilgenommen zu haben. Und ganz offensichtlich: wenn der unbekannte Anrufer einem Tiernahrung andrehen will. Dies ist der Fall bei der Nummer 091181509367, die aus Nürnberg stammt. Futter für Tiere am Telefon zu kaufen bzw. zu bestellen erscheint auf den ersten Blick schon merkwürdig. Und das ist es auch. Denn hierbei handelt es sich um den Anruf eines Trickbetrüger s, der sein Glück bei x-beliebigen Menschen versucht.Es gibt ja viele Arten von Betrugsversuchen am Telefon aber der Verkauf von Tierfutter ist eine sehr ausgefallene Idee. Auf dem Forum Tellows wurde über diese seltsamen Anrufe und Angebote berichtet: zwei Betroffene beschreiben über die Nummer 091181509367 als aggressive Werbung und fügen bei, dass es sich dabei um “Tier-” bzw. “Hundefutter” handle.Sie bewerten die Anrufe beide mit einer 9, das bedeutet auf einer Skala von 1 bis 9 extrem nervige Werbung. Das sind bislang die einzigen zwei Kommentare auf Tellows zu dieser Nummer, allerdings ist die 091181509367 bereits 146 Mal gesucht worden. Das heißt so viele Menschen wurden schon von Anrufen unter dieser Nummer belästigt. Viel mehr Weiteres ist über die Nummer und deren Anrufer nicht bekannt aber sie wird als sehr unseriös eingestuft. Sollte Sie von der 091181509367 angerufen werden und die Nummer erkennen (auch wenn es z.B. nur die Nürnberger-Vorwahl ist), dann seien Sie vorgewarnt, gehen Sie nicht ran und sperren Sie die Nummer anschließend.