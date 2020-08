08221274071 - Vorsicht bei Nummer aus Günzburg!

Unter einer Telefonnummer aus Günzburg (08221274071) versuchen wieder einmal Trickbetrüger ihr Glück. Sie geben sich dabei als Stromanbieter aus.

Trickbetrüger stecken hinter Nummer aus Günzburg



Jeder kennt es, man ist gerade mitten in einer Beschäftigung und wird dann aus dieser gerissen, weil das Telefon klingelt. Das ist sowieso schon nervig, jedoch noch schlimmer ist es, wenn es sich bei den Anrufenden um irgendwelche Unbekannten handelt, die versuchen einem Verträge anzudrehen oder anderweitig irgendwelche Produkte zu verkaufen. Oft rufen dabei Nummern mit mysteriöser Vorwahl an, die aus dem Ausland zu scheinen stammt. In anderen Fällen sind es aber deutsche Nummern, bei denen man nicht gleich hellhörig wird. So auch in einem aktuellen Fall, bei dem verschiedene Leute auf dem Forum Tellows berichten, von der Nummer 08221274071 mit Vorwahl aus Günzburg angerufen zu werden. Der Anrufende ist ein angeblicher Vertreter eines Stromanbieters und erklärt z.B. dass sich ab September die Preise für Strom um 18% erhöhen werden, man nicht kündigen könne aber einen günstigeren Vertrag auf zwei Jahre Laufzeit eingehen könne. Wie dies schon erahnen lässt, handelt es sich hierbei mal wieder um Trickbetrüger, die auf diese Weise den Menschen Geld aus der Tasche ziehen wollen.Wenn Trickbetrüger sogar persönliche Daten wissen und nennen können, bekommt man es leicht mit der Angst zu tun. So allerdings nicht bei einem Betroffenen, zur einfacheren Handhabung hier Tom genannt, der ebenfalls von der Nummer 08221274071 aus Günzburg kontaktiert wurde. Bei ihm stellte sich am Telefon ein Herr vor, der angeblich von der staatlichen Energiezentrale sei und die Stromzählernummer von Tom wissen müsse. Dieser nannte eine x-beliebige Zahl und sollte daraufhin auch noch den Namen seines Stromanbieters nennen. Tom antwortete mit ‘NASA’, welche der Trickbetrüger nicht in seiner Datenbank finden konnte. Wie seltsam aber auch. Als Tom meinte, ob er nicht die amerikanische Weltraumbehörde kenne, legte der Trickbetrüger wortlos auf. Fast schon eine belustigende Geschichte aber es gibt bestimmt auch viele Menschen, die verwirrt oder eingeschüchter sind von derartigen Anrufen und dann zu viel von sich Preis geben.