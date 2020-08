08221274070 - Achtung bei dieser Nummer aus Günzburg!

Wenn Sie die Nummer 08221274070 auf Ihrem Telefondisplay lesen, dann seien Sie vorsichtig: hinter dieser Telefonnummer aus Günzburg stecken Trickbetrüger, die sich als Stromanbieter ausgeben.

Betroffene berichten über ihre Anrufe von der Günzburger Nummer



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Schon die zweite Nummer aus Günzburg , nämlich die 0822127407, belästigt viele Leute: unter der Nummer rufen angebliche Vertreter von Stromanbietern an, die ihren ‘Opfern’ Verträge oder Sonstiges aufschwatzen wollen. Unter einer sehr ähnlichen Telefonnummer, der 08221274071, geht genau das Gleiche vonstatten. Jegliche Menschen werden angerufen und dann auf ihren Stromvertrag angesprochen, dass sich der Preis erhöht, man aber zu einem anderen wechseln könne, dass Stromzählerdaten genannt werden sollen - und im besten Fall gleich die Kontodaten. Anschrift und Name haben die Anrufer meist schon und auf Nachfrage behaupten diese, sie hätten die Daten aus einem Gewinnspiel oder Ähnlichem. Im Endeffekt sind diese dubiösen Anrufer Trickbetrüger, die mit jeglichen Mitteln versuchen die Leute über den Tisch zu ziehen. Leider gibt es von diesen Unzählige und genauso viele unzählige ‘Opfer’, die angerufen und auf hartnäckige Weise belästigt werden.Es gibt sogar Foren, auf denen man die Nummern der unseriösen Anrufer veröffentlichen und somit andere vorwarnen kann. Ein Beispiel dafür ist Tellows, wo bereits sehr viele Menschen über ihre Erfahrungen mit der genannten Nummer 0822127407 schreiben. Viele berichten, wie bereits erwähnt, dass sie wegen ihres Stromvertrags bzw. -tarifs und -anbieter angerufen worden sind. Sie berichten auf dem Forum, dass der Anrufer aggressiv Werbung betrieben hat, dass er ein super günstiges Angebot habe mit tollen Konditionen etc. Wenn die Angebote abgelehnt werden, legen die Trickbetrüger oftmals wortlos auf. Andere Kommentatoren erzählen, dass sie angerufen worden seien aber als sie den Anruf annahmen, meldete sich niemand. Viele schreiben auch, dass sie mehrmals täglich, schlimmer noch mehrmals in ein paar Minuten angerufen bzw. terrorisiert werden. Solche unnötigen Anrufe nerven die Leute extrem und verbreiten großen Frust, vor allem weil man dieses doch große Problem anscheinend nicht beseitigen kann.