0442037692497 - Vorsicht bei dieser Nummer!

Momentan werden wieder viele Leute von unseriösen Anrufern unter der Nummer 0442037692497 aus Großbritannien belästigt bis hin zu terrorisiert.

0442037692497: äußerst unseriöse Anrufe von britischer Nummer



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Man könnte meinen, der Trend wahllos fremde Menschen anzurufen und zu belästigen, lässt irgendwann nach. Aber im Gegenteil, der Telefonterror nimmt immer noch mehr zu und es gibt viele Leute, die dann bei solchen Anrufen überrumpelt und eingeschüchtert sind und auf den Betrug reinfallen. Um dies zu vermeiden, kann man sich an Online-Foren wenden, wie beispielsweise an die Plattform Tellows . Hier können unbekannte Nummern jeglicher Art, also aus Aus- und Inland, Festnetz- und Mobilnummern, zurückverfolgt werden. Außerdem kann man hier Beiträge zu Nummern hinterlassen, besonders zu jenen Unseriösen. So ist auch über die Nummer 0442037692497 aus Großbritannien mehrfach berichtet worden. Die Betroffenen schreiben, dass es sich bei den Anrufen unter dieser Nummer um aggressive Werbung handle über “Aktien, Bitcoins” und Ähnliches und die Anrufer werden als sehr unseriös eingestuft. Die meisten fügen zu dieser Nummer den Hinweis “Telefonterror” hinzu, weil sie mehrmals täglich kontaktiert worden sind.Aber nicht nur, dass die Leute mehrmals am Tag von der ausländischen Nummer 0442037692497 angerufen werden, nein, die Nummer existiert auch in abgewandelter Form, also mit ähnlichen Zahlenkombinationen. Dies wurde ebenfalls von mehreren Leuten auf Tellows berichten. Solche Ausmaße an Telefonterror und Belästigung sind extrem. Ein Kommentator schreibt, man solle die Nummer sofort sperren und ein Anderer hat sich bereits an die Bundesagentur für Telekommunikation gewandt. Allerdings kritisiert der Betroffene den hohen Aufwand, den man betreiben muss, um eine Telefonnummer zu melden. Auf Tellows wird sehr stark vorgewarnt: bei manchen handelt es sich um sogenannte “Ping-Anrufe”, das heißt, es wird kurz angeläutet und beim Abheben oder kurz davor schon wieder aufgelegt. Dies kann ebenfalls zur Kostenfalle werden. Es wird vermutet, dass es sich auch um einen sogenannten “Nummernswap”, also einen Tausch der Nummer des Anrufers und des Angerufen vonstatten geht. Ziel der Betrüger dahinter ist es, Zugriff auf das Telefon des Opfers zu erhalten und so an Daten wie beispielsweise Passwörter zu gelangen. Also: Vorsicht ist geboten bei ausländischen, unbekannten Nummern!