0204311436981 - Aufgepasst bei dieser Nummer!

Wieder einmal werden verschiedene Leute unter einer unbekannten Nummer, nämlich der 0204311436981, angerufen und belästigt. Einige Betroffene haben Kommentare und kurze Berichte auf dem Forum Tellows veröffentlicht. Dabei schreiben sie, dass weder klar wird, wer hinter der Nummer steckt, noch was genau die Anrufer bezwecken wollen. Viele wurden angerufen, haben das Gespräch angenommen aber keiner meldete sich am anderen Ende der Leitung. Ander erzählen, dass sie mehrmals täglich oder innerhalb ein paar Minuten mit Anrufen terrorisiert worden sind. Falls vom Anrufer mehr Informationen kommen, handelte es sich bei einigen Betroffenen um Gewinnspiele und aggressive Werbung. Allenfalls wird die Telefonnummer auf der Plattform als unseriös eingestuft und man solle lieber erst gar nicht abheben. Die Vorwahl der Nummer stammt aus Gladbeck in Deutschland. Bislang haben noch nicht allzu viele Menschen auf Tellows darüber berichtet. Man kann nur hoffen, dass diese nervigen Anrufe ganz aufhören.Die Telefonnummer 0204311436981 ist wieder einmal ein Klassiker in Sachen Trickbetrüger und Telefonterror. “Sie haben gewonnen!” und “Wir hätten ein super Angebot bezüglich eines Stromvertrags für Sie, wir brauchen nur Ihre Kontodaten” sind wahrscheinlich die meist gehörten Sätze, wenn man Anrufe von aufdringlichen Unbekannten erhält. Es gibt aber ein paar Tipps, wie man diese Anrufe beenden, umgehen oder die unbekannten Anrufer aus der Reserve locken kann. Zunächst einmal, wenn man eine unbekannte Nummer auf dem Display liest, vorsichtig sein und sich nur mit einem “Hallo?” melden. Kein Name und ganz wichtig, niemals “Ja?” sagen. Dies kann aufgezeichnet werden und gegebenenfalls in einen anderen Kontext, z.B. zur Bejahung einer Abo-Anfrage eingebaut werden, und schon steckt man in einer (Kosten-) Falle fest. Wenn man also den Anruf annimmt, der Unbekannte auf einen einredet: bloß nicht überrumpeln und einschüchtern lassen, einfach sagen “Nein, danke” oder sofort auflegen. Dann die Nummer auf dem Telefon sperren, damit man nicht wieder belästigt wird. Abschließend am besten auf Websites wie Tellows Andere informieren und selbst Kommentare mit Warnhinweisen zu diversen unseriösen Nummer erstellen.