017994867595 - Vorsicht ist geboten bei dieser Handynummer!

Unter der Handynummer 017994867595, die von O2 aus Deutschland stammt, werden derzeit Leute belästigt mit Gewinnspielen und aggressiver Werbung.

Unseriöse Handynummer (017994867595): Glück beim Gewinnspiel gehabt?



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Jeder kennt es, jeder ist davon genervt: das Telefon zuhause oder auch das Handy klingelt unterwegs und man liest eine für sich unbekannte Handynummer. Abheben tut man trotzdem, es könnte ja sein, dass man einen Kontakt nicht gespeichert hat, dass ein Handwerker anruft oder die Bestellung im Elektrogeschäft angekommen ist. Man nimmt den Anruf also entgegen, um dann aber am liebsten gleich wieder aufzulegen: der Anrufer sagt mehr oder wenig enthusiastisch “Sie haben bei einem Gewinnspiel gewonnen! Herzlichen Glückwunsch!”. So ist es derzeit auch wieder mit der Handynummer 017994867595 mit deutscher Vorwahl und die unter dem Anbieter O2 anruft. Auf dem online-Forum Tellows berichten verschiedene Leute über ihre Erfahrungen mit dieser Nummer. Die meisten berichten, dass das ‘Fake’-Gewinnspiele sind, also Trickbetrüger dahinter stecken. Somit ist Vorsicht geboten und man sollte tatsächlich sofort wieder auflegen und sich höchstens mit “Hallo” am Telefon melden, niemals mit “Ja”, weil man dann schon in eine Falle getreten sein könnte.Die Kommenatatoren auf Tellows schätzen die Nummer 017994867595 und Anrufer als sehr unseriös ein, also bloß auf nichts einlassen und den Betrüger schnellstmöglich abwürgen. Es wird auch berichtet, dass die Anrufe unter dieser Handynummer mehrmals erfolgten. Das klingt ganz nach Telefonterror: der Anrufer versucht durch mehrmaliges Telefonieren doch irgendwann bei seinem Opfer durchzukommen. Auf dem Forum haben bislang noch nicht allzu viele Menschen ihre Erfahrungen erzählt, bei anderen Nummern und Anrufen sind ewig lange Listeneinträge zu finden. Ein Mann berichtet allerdings zu dieser Handynummer 017994867595, dass er sich nicht beschweren kann: er habe nach dem Anruf dieser deutschen Handynummer tatsächlich einen Gutschein erhalten! Wir würden behaupten, dass der Mann jedoch ein Einzelfall ist, das berichtet nämlich sonst niemand auf Tellows. Wir möchten niemanden anklagen aber möglicherweise könnte es sich hierbei auch um einen Fake-Kommentar handeln. Der Aufruf an alle bleibt bestehen: Vorsicht bei dieser Nummer!