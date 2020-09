017963753961 - Vorsicht bei dieser Handynummer!

Unter der Handynummer 017963753961 werden derzeit wieder einige Menschen belästigt. Die Anrufer behaupten, dass man bei einem Gewinnspiel gewonnen habe oder wollen einem ein Abo andrehen.

Unseriöse Anrufer unter der Nummer 017963753961



Heutzutage ist es wirklich am Besten sich nur noch mit einem kurzen “Hallo” am Telefon zu melden, denn leider weiß man nie, ob sich hinter einer unbekannten Nummer nicht wieder einmal ein Trickbetrüger versteckt. So auch bei der deutschen Handynummer 017963753961. Hier berichten einige Leute auf dem Forum Tellows von ihren Erfahrungen mit Anrufern, die hinter dieser Nummer stecken. Die meisten schreiben, der Anrufer wollte ihnen aufschwatzen, bei einem Gewinnspiel Erfolg gehabt zu haben und z.B. 500 Euro gewonnen zu haben. Im nächsten Satz fragt der Anrufer dann nach dem IBAN seines Opfers. Eine Frau berichtet, dass sie sofort unter Druck gesetzt worden ist, auf ihre Nachfrage, ob sie sich später nochmal melden oder schriftlich ihre Kontodaten einreichen könne. Das geht natürlich nicht, man muss sofort Angaben machen, dass man den Gewinn erhält. Man erkennt also sofort, hierbei handelt es sich um Trickbetrüger, die die Leute gerne über den Tisch ziehen würden.Andere Kommentare auf Tellows berichten, dass den Leuten ein Abo angedreht werden wollte. Man solle auf jeden Fall sofort auflegen und bloß nicht das Telefon abheben und anfangs “Ja?” fragen. Hierbei sind schon kuriose Sachen rausgekommen. Denn die Trickbetrüger zeichnen teilweise Gespräche auf und können dann z.B. das “Ja” verwenden zur Bestätigung von Verträgen, Abos etc. Und schon ist man Opfer geworden und in die Falle getreten. Dass will natürlich keiner, deswegen ist äußerste Vorsicht geboten. Falls man unbekannte Nummern auf seinem Telefon- oder Handydisplay entdeckt, ist es wirklich sinnvoll diese erstmal zu googlen oder gleich auf einer Website wie Tellows nachzuschauen, ob es zur unbekannten Nummer vielleicht Einträge gibt. Sollte man selbst betroffen sein, ist es natürlich toll, wenn man Freunde, Bekannte und eben auch Unbekannte auf Foren wie Tellows auf diese unseriösen Anrufer aufmerksam macht. Man selbst würde ja auch gerne vorgewarnt werden.