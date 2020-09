01771781008 - Achtung bei dieser Handynummer!

Jeder kennt diesen Moment, wenn man zu Hause in Ruhe seinem Alltag nachgeht bis auf einmal das Telefon läutet. Oft sitzen am anderen Ende der Leitung lästige Werbeanrufer, die wie bei dieser Nummer, mit einer gewissen Aufdringlichkeit ihre Produkte verkaufen wollen.

01771781008 - Reinster Telefonterror!

Die Bewertungen zur Telefonnummer 01771781008, die man auf Tellow findet, erzählen von verschiedenen Erfahrungen mit dieser Telefonnummer. Doch die meisten sagen aus, dass es sich bei dieser Nummer um einen lästigen Werbeanrufer handelt, die mit einer starken Hartnäckigkeit, den Angerufenen E-Book-Probeabonnements verkaufen wollen, welche dann nach Ablauf der kostenlosen Testlaufzeit kostenpflichtig werden. Dies geschieht dann über eine SMS die man, bei versehentlicher Zusage, zugeschickt bekommt. Oft kommt es vor, dass leichtgläubige Menschen diese Probeabonnements beantragen, ohne über die Kosten, welche im Nachhinein entstehen können nachzudenken. Nicht selten kommt es deswegen zu “mysteriösen” Abbuchungen von denen man gar nichts wusste. Laut einer Aussage zu dieser Telefonnummer handelt es sich dabei um Drittanbieter aus Spanien.Einige Tellow -Nutzer erzählen, dass sie bereits mehrere Male am Tag angerufen worden sind. Oft kam es auch dazu, dass der Anrufer nach Annahme des Anrufs direkt auflegte. Was das wohl für einen Hintergrund hat? Aber nicht nur das plötzliche Auflegen ist eigenartig, denn eine Rezension berichtet über einen Fall, in welchem er vom Anrufer an der anderen Seite der Leitung beleidigt wurde, weil er kein E-Book-Probeabonnement haben wollte. Wohl nicht die beste Art um mit seinem Produkt zu werben. Doch einige Tellow-Rezensionen zur 01771781008 erzählen, dass die anrufenden Drittanbieter auch über ein Kryptonit verfügen. Und das ist der Wunsch auf eine Aufzeichnung des Gesprächs, das in dem Moment stattfindet. Denn wenn man fragt, ob das Gespräch aufgezeichnet werden könnte, wird mit einem sofortigen und kommentarlosen Auflegen auf diese Anfrage geantwortet.