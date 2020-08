017704139735 - Achtung bei dieser Handynummer!

Vorsicht ist geboten bei dieser Handynummer: 017704139735! Dahinter stecken offensichtlich Trickbetrüger, die einem ein Abo andrehen oder über einen angeblichen Gewinn informieren wollen, wie zahlreiche Angerufene im Internet berichten.

Bei unseriöser Handynummer 017704139735: auflegen!



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wieder einmal berichten einige Leute auf dem Online-Forum Tellows über unseriöse Anrufe, die von einer Handynummer stammen: Unter der 017704139735 versuchen Trickbetrüger ihr Glück! Den Kommentaren auf Tellows zufolge handelt es sich dabei um ein Unternehmen, dass sich “Prima AG” nennt. Allein der Name sollte schon zweifeln lassen. Einige Betroffene erzählen, dass der Anruf um ein Gewinnspiel ginge, bei dem man z.B. einen 500 Euro-Gutschein von der Drogerie DM oder von Mediamarkt bekommen würde. Daraufhin werden vom Anrufer Kontodaten verlangt, da der angebliche Gewinn ja überwiesen werden müsse. Spätestens hier sollte man das Gespräch abbrechen, auf gar keinen Fall Bankdaten angeben. Weitere Kommentare auf dem Forum beinhalten, dass es sich die Anrufer der Handynummer aus dem E-Plus Mobilfunk gar nicht zu Wort melden oder ein Abo verkaufen wollen. Es wird allenfalls erkenntlich, dass bei diesen Anrufen Betrug dahintersteckt.Verfasser der Kommentare auf Tellows stufen die Handynummer 017704139735 eindeutig als unseriös ein, es sei Telefonterror und bloßer Spam. Auf dem Forum haben bereits über 1.500 Menschen nach dieser Nummer gesucht. Die Trickbetrüger sind also sehr aktiv und versuchen sehr viele Leute von ihrer Masche zu überzeugen bzw. terrorisieren diese durch ständiges Telefonklingeln. Wenn Sie also diese Nummer auf ihrem Telefon- oder Handydisplay lesen sollten oder jegliche andere unbekannte Nummer, dann geben Sie Acht und lassen sie sich zu nichts überreden. Oftmals ist man überrumpelt bei fremden Anrufen oder eingeschüchtert, wenn der Anrufer geschickt auf einen einredet oder sogar aggressiv. Das ist vor allem bei älteren Menschen so. Warnen Sie also ältere Familienmitglieder und Bekannte auf derart kriminelle Anrufer hin. Über Betrugsgeschichten wie der “Enkeltrick”, bei denen Trickbetrüger sich als Enkelkinder ausgeben, oder Ähnliches liest man sehr oft, deswegen ist es wichtig gerade ältere Menschen zu schützen.