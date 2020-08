01631492197 - Vorsicht bei dieser Handynummer!

Unter der Nummer 01631492197 werden die Menschen gerade mit sogenannten “Ping-Anrufen” belästigt. Achtung, Kostenfalle!

Wenn das Telefon klingelt, lässt man oftmals alles stehen und liegen und versucht schnellstmöglich den Anruf anzunehmen. Bestenfalls muss man noch durch die halbe Wohnung rennen, weil das Telefon oder Handy mal wieder nicht an seinem eigentlich gedachten Platz zu finden ist. Oder man ist gerade unterwegs und total im Stress aber möchte natürlich keinen Anruf verpassen, schließlich könnte es etwas Wichtiges sein. Frauen fangen dann erst einmal an ihre komplette Handtasche zu durchsuchen, um dann das Handy zu finden - aber der Anrufer hat schon wieder aufgelegt, man liest eine unbekannte Nummer unter ‘Anruf in Abwesenheit’. Und hier dann der Knackpunkt: man ruft zurück. In manchen Fällen kann das der Fehler sein, denn, und hier sind wir beim Thema, sehr oft stecken hinter unbekannten, mysteriösen Nummern und Anrufern, die nur kurz angeklingelt haben, Trickbetrüger. Laut dem Online-Forum Tellows , so auch bei der Handynummer 01631492197, unter welcher sogenannte “Ping-Anrufe” getätigt werden.Mit der Handynummer 01631492197 werden Leute angerufen aber haben gar nicht die Möglichkeit den Anruf anzunehmen, denn nach nur minimalem Anläuten wird schon wieder aufgelegt. Das sind “Ping-Anrufe”, die darauf abzielen, dass die angerufenen Leute zurückrufen und für den Rückruf Geld zahlen müssen. Eine hinterhältige Masche von Trickbetrüger n, um unschuldige Menschen abzuzocken und ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn wie es so ist, denkt man sich bei einem vergangenen Anruf, auch unter einer unbekannten Nummer oder gerade deswegen, dass man zurückrufen muss. Man will wissen, wer angerufen hat, es kann ja weiß Gott wer dahinter stecken. Aber man muss dabei wirklich sehr aufpassen und sollte gerade bei unbekannten oder seltsamen Nummern, beispielsweise mit ausländischer Vorwahl, eher kritisch sein. Vorab ist es eine gute Möglichkeit auf Foren wie Tellows die Nummer zurückzuverfolgen, eventuell gibt es Informationen zu dieser, wie auch bei der 01631492197. Diese wurde mehrfach als “unseriös” und “Ping-Anruf” bewertet. Vorsicht ist also geboten!