015216952614 - Achtung bei dieser Handynummer!

Über die Handynummer 015216952614 wurde mehrfach online berichtet, dass es sich hierbei um “unerträgliche”, also stark belästigende, Anrufe handle. Vorsicht ist geboten!

Skurrile Angebote unter der Handynummer 015216952614



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Jeder wird wahrscheinlich schon einmal betroffen gewesen sein von Anrufern, die kurz angeklingelt aber gleich wieder aufgelegt haben, mehrmals täglich oder sogar hintereinander anrufen oder, wenn tatsächlich jemand am anderen Ende zu hören ist, einem irgendetwas andrehen möchte. ‘Sie haben gewonnen!’, ‘Wir hätten aktuell einen super Stromtarif für Sie, wenn Sie das Angebot jetzt sofort annehmen!’ usw. Hierbei bemerkt man oder sollte man schnellstmöglich bemerken, dass es sich um Lug und Trug handelt. Hinter derartigen Anrufen stecken Trickbetrüger, die auf teilweise geschickte, teilweise aggressive und manipulative Art und Weise versuchen den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. So auch mehrfach bei der Handynummer 015216952614. Unter dieser Nummer werden wahllos ausgewählte Menschen mit unterschiedlichen, angeblichen Angeboten, Gewinnen und Ähnlichem belästigt. Auf dem Online-Forum “ Wem gehört die Nummer ” schreiben Betroffene über ihre Erfahrungen.Auf dem Forum “Wem gehört die Nummer” gibt es mittlerweile zehn Bewertungen zu der Handynummer 015216952614. Diese Nummer wurde auch bereits schon 1687 auf der Website gesucht. Der Bedarf an Aufklärung über die belästigenden Anrufe ist also groß. Betroffene schreiben über die 015216952614 unterschiedliche Anrufinhalte: beispielsweise wurde über ein “Zahnversicherungsangebot” und den Gewinn eines Amazon-Gutscheins berichtet. Andere wurden ständig angerufen von der unseriösen Nummer aber es meldete sich niemand und bei einem Rückruf kommt das Belegtzeichen. Mehrere Foren-Nutzer stufen die Handynummer als “unerträglich” und “gefährlich” ein. Es wird auch geraten, die Nummer zu sperren. Am Besten man meldet diese auch der Bundesnetzagentur, damit sie hoffentlich irgendwann gesperrt wird. Allerdings muss man dafür ein Formular ausfüllen und es müssen mehrere Beschwerden bei der Bundesnetzagentur eingehen, damit eine Nummernsperrung vollzogen werden kann.