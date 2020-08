015213656072 - Achtung bei dieser Handynummer!

Unter der Handynummer mit deutscher Vorwahl 015213656072 werden Leute aktuell wieder mit unseriösen Angeboten belästigt.

Es ist sehr lästig, wenn man gerade mitten in einer Arbeit steckt und sich konzentriert oder einfach die Hände voll zu tun hat - und dann das Telefon klingelt. Man lässt alles stehen und liegen, weil immerhin könnte es etwas Wichtiges sein, vielleicht wartet man sogar auf einen Anruf. Man eilt also zum Telefon, meistens liegt dieses wo ganz anders, wie vermutet, und man sucht es, bis man es dann endlich gefunden hat, den Anruf annimmt - und dann hört man eine unbekannte Stimme, die einem irgendetwas von einem tollen Abo erzählt oder dem großartigen Gewinn bei einem Glücksspiel mitteilen will oder sonstige unseriöse Sachen andrehen möchte. Das nervt einfach nur und dafür möchte man nicht mitten in seiner Beschäftigung unterbrochen werden. Auf dem Forum Tellows berichten Menschen über ihre Erfahrungen mit unseriösen Anrufern. So auch über jene, die von der Handynummer 015213656072 stammen.Berichten auf Tellows zufolge werden die Leute aktuell von Unbekannten mit der Handynummer 015213656072 belästigt. Hierbei wird aggressive Werbung betrieben. Die Kommentatoren auf dem Forum stufen die Nummer mit einer 8 ein, auf einer Skala mit 10 als ‘sehr belästigend’ an. Ein Betroffener schreibt, dass er von einem Mann angerufen worden sei, der ihm eine Zahn- und Kieferversicherung verkaufen wollte - und dann plötzlich ein Zeitungsabo. Bei solchen unsinnigen Angeboten merkt man sofort, das etwas nicht stimmt. Trickbetrüger sind hier am Werk und versuchen, in dem Fall sehr ungeschickt, die Menschen über den Tisch zu ziehen. Der Verfasser des Kommentars mit der Zahnversicherung schreibt außerdem, dass er sein Desinteresse am Telefon äußerte und der Trickbetrüger ihn daraufhin ‘beschimpfte’, er sei “der Sohn seiner Schwester und seines Vaters”. Ein kompletter Unsinn und schlichtweg überlästig.