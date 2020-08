015213064725 - Vorsicht bei dieser Handynummer!

Unter der Nummer 015213064725 rufen Unbekannte an, die den Leuten erzählen, dass sie bei einem Gewinnspiel-Abo nicht gekündigt hätten.

Angebliches Glücksspiel-Abo: Betrug bei Handynummer 015213064725



Leider muss man heute bei allem und jedem aufpassen, weil es unendlich viele Menschen gibt, die durch kriminelle Machenschaften anderen schaden wollen. Egal, ob das auf offener Straße ist, wenn man z.B. bestohlen wird, im unendlichen virtuellen Raum, dem Internet, oder immer noch ganz klassisch am Telefon bzw. Handy, bei Anrufen von sogenannten Trickbetrügern. So ist auch einmal wieder mit folgender Handynummer: 015213064725. Hinter der Nummer mit deutscher Vorwahl aus dem Lycamobile-Netz stecken Betrüger, die versuchen, ahnungslose, unschuldige Menschen über den Tisch zu ziehen. Die Masche dabei ist, den Opfern einreden zu wollen, sie hätten ein Glücksspiel-Abo nicht gekündigt. Jetzt müsse man drei Monate nachzahlen und könnte dann aber Sonderkündigungsrechte beanspruchen. Dies berichtete ein Betroffener auf dem Online-Forum Tellows , auf dem man unbekannte und unseriös wirkende Nummern zurückverfolgen kann sowie andere Menschen vor Telefon-Betrügern warnen kann.Die Kommentatorin auf Tellows stuft die Handynummer 015213064725 als sehr unseriös ein und bezeichnet den Anruf als ‘aggressive Werbung’. Andere Nutzer schreiben, “nicht an’s Telefon gehen” und des Weiteren “Telefonterror”. Es ist wirklich traurig dass es solche Foren im Internet gibt bzw. geben muss aber es ist eine gute Option, Andere vor solchen Betrügern zu warnen. Mittlerweile sind unzählige Beiträge zu unseriösen Anrufen und Nummern dort zu finden mit oftmals langen Listen an Kommentaren von Betroffenen. Im Grunde wird immer Ähnliches berichtet, von noch relativ harmlosen Anrufen bis hin zu aggressiver Werbung oder Telefonterror durch ständiges Anrufen oder Anklingeln. Um diese Anrufe und somit die Betrüger zu stoppen, kann man sich neben dem Austausch auf Foren an die Bundesnetzagentur wenden. Man kann online ein Formular ausfüllen mit spezifischen angaben und die Trickbetrüger werden dann gesucht.