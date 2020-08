+441519470448 - Achtung bei dieser Nummer!

Unter der Nummer 441519470448 belästigen derzeit Trickbetrüger die Menschen. Betroffen berichten auf dem Forum Tellows zu ihren Erfahrungen.

‘Finanzabzocke’ über Nummer (441519470448) aus Liverpool



Vorsicht ist geboten bei der Telefonnummer 441519470448, die aus Liverpool in Großbritannien stammt: hinter dieser stecken Trickbetrüger, die aggressiv Werbung betreiben und als sehr unseriös eingestuft, laut den Foreneinträgen auf der Website Tellows . Der Name der Firma soll ‘Digital Exchange Ltd’ heißen und Betroffene berichten, dass sich die Anrufer zu finanziellen Themen informieren wollen bzw. stellen diffuse Behauptungen auf oder betreiben auf äußerst aggressive Art und Weise Werbung. Teilweise schreiben die Kommentatoren auf Tellows, dass es sich um einen deutschen, relativ akzentfreien Anrufer handelt, andere erzählen, dass sie kaum ein Wort verstanden haben, weil der Trickbetrüger gebrochenes Deutsch gesprochen hat oder sehr ‘genuschelt’ hat. Die Leute beschreiben die Trickbetrüger sowohl als übertrieben freundlich als auch als beleidigend. Es rufen sowohl Männer als auch Frauen an.Die meisten Leute auf Tellows erzählen, dass es sich um finanzielle Abzocke handelt, als bei ihnen die britische Telefonnummer 441519470448 angerufen hat. Gerade dabei muss man sehr vorsichtig sein aber sobald man merkt, dass die Anrufer bzw. der Gesprächsinhalt sehr dubiös sind, gleich auflegen und bloß nicht überrumpeln, zu irgendwelchen Verträgen überreden lassen oder Kontodaten nennen. Meistens wissen diese Trickbetrüger , woher auch immer, bereits vollen Namen und Anschrift ihrer ‘Opfer’, was zusätzlich verunsichert. Viele rufen auf Tellows dazu auf, diese Nummer gleich zu blockieren und sich gar nicht auf ein längeres Gespräch einzulassen. Einige haben ihrem Anrufer gesagt, er solle ihre Daten sofort löschen. Fraglich, ob das wirklich passiert. Ebenfalls wird berichtet, dass sogar trotz Sperren die telefonischen Belästigungen weiter gingen. Hierbei handelt es sich ganz offensichtlich um Telefonterror und eine richtig gefährliche Masche, also der Appell an alle: bitte aufpassen und sich auf nichts einlassen, wenn die 441519470448 anruft!