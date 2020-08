+441134013558 - Vorsicht bei dieser Nummer aus Leeds, Großbritannien!

Derzeit erhalten viele Leute Anrufe aus Leeds, aus einer britischen Großstadt, und sind verwundert über die unbekannte, ausländische Nummer. Hierbei handelt es sich wieder einmal um Trickbetrüger, also Vorsicht ist geboten!

Hinter angeblichem Stromanbieter unter englischer Nummer (+441134013558) stecken Trickbetrüger



Dieser Inhalt wird von Twitter eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Twitter eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Twitter

Anrufe von Staubsaugervertretern oder sonstigen Anbietern, die einen aus seiner aktuellen Beschäftigung reißen, nerven. Genauso wie Telefongespräche über angebliche Gewinne bei Glücksspielen, an denen man nie teilgenommen hat. Aktuell werden wieder sehr viele Menschen von einer britischen Telefonnummer angerufen, welche lautet: +441134013558. Diese Nummer kann rückverfolgt nach Leeds, einer Großstadt in England. Auf dem Forum Tellows berichten unzählige ‘Telefon-Opfer’ von ihren Erfahrungen mit dieser Nummer. Viele schreiben, dass sich ein angeblicher Stromanbieter melden würde, der einen überzeugen möchten seinen Anbieter zu wechseln und bei ihnen einen neuen Stromvertrag abschließen soll. Andere berichten, dass der Anrufer einen Abgleich zwischen Stromanbieter und Endkunde vollziehen möchte und verlangt Kundendaten. Wieder andere erzählen, dass ihnen diverse Produkte angeboten werden und eine Person berichtete sogar davon, von einer Frau ein Sexangebot bekommen zu haben.Falls man also diese Nummer auf seinem Telefondisplay erkennt, gar nicht erst abheben, die Nummer sperren oder Ähnliches tun. Wenn man doch ans Telefon gehen sollte, dann bloß nicht in ein Gespräch verwickeln lassen und auf keinen Fall persönliche Daten angeben, speziell keine Kontodaten. Viele Fälle berichten auf Tellows, dass die Anrufer bereits Name und Anschrift kennen. Das verunsichert. Diese Trickbetrüger kämpfen mit den härtesten Mitteln und versuchen ihre Gesprächsteilnehmer geschickt abzulenken und von Angeboten zu überzeugen. Besonders alte Menschen, die sich nicht gut auskennen, sich leicht überrumpeln und einschüchtern lassen werden solchen Tätern leider gerne zum Opfer. Deswegen am besten den Bekanntenkreis und Großeltern vorwarnen, das Telefon gar nicht abzuheben, in diesem Fall speziell, wenn die Nummer +441134013558 erscheint.