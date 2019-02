Testbericht: SILVERCREST Multikocher SMKE 1500 A1 bei Lidl

Kochen war noch nie so einfach. Mittlerweile gibt es alle möglichen Geräte, die das Arbeiten in der Küche erleichtern. Dieser Kocher kann sechs Dinge in einem Gerät. Was er kann und ob er etwas taugt, liest du hier.

Im Angebot des Discounters Lidl gibt es ab dem 11. Februar ein Angebot für die Küche. Der Multikocher ist ein 6 in 1 Gerät . Er lässt sich zum Kochen, Schmoren, Braten/Rösten, Frittieren und Warmhalten nutzen. Egal welches Gericht auf den Tisch kommen soll, es lässt sich sicher mit diesem Kocher machen. Zum Frittieren gibt es außerdem eine zusätzliche Einstellung. An Zubehör fehlt es auch nicht: Ein Frittierkorb, ein Dampfgarrrost, und sechs Fonduegabeln und Schaumlöffel sind auch enthalten.Wem die Ideen für neue Rezepte ausgehen, kann sich von den Rezeptvorschlägen, die mitgeliefert werden inspirieren lassen. Der maximale Nutzinhalt beträgt 2,6 Liter und die Temperatur lässt sich bis zu 190 Grad Celsius einstellen. Und das sogar stufenlos! So kann für jedes Gericht eine passende Temperatur eingestellt werden. Die Zubehörartikel sind zudem spülmaschinengeeignet. Ein weiterer Vorteil: Der herausnehmbare Aluminium-Druckguss-Topf mit Antihaftbeschichtung, das macht das Reinigen besonders einfach. Im Großen und Ganzen ist der Topf ein echtes Multitalent, das mit viel Zubehör geliefert wird. Für 40 Euro ist er im Onlineshop von Lidl verfügbar.