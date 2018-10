Aldi Süd Angebot: Kann die KM 2017Wi von Ambiano mit WLAN-Funktion mit dem Thermomix mithalten?

Ab dem 25.10.2018 gibt es wieder zahlreiche Angebote bei Aldi. Es können Artikel wie Töpfe, Induktionsplatten, Waffeleisen, usw. ergattert werden. Heute ist der Favorit die KM 2017Wi von Ambiano. Die mehr verwendbare (Thermomix) Küchenmaschine gibt es für einen stolzen Preis von 229,00€ bei Aldi Süd zu kaufen. Ob sich die Maschine lohnt, wird im folgenden erläutert.

Wie schneidet das Küchengerät laut dem Testbericht ab?

An diesem Donnerstag, den 25.10.2018, steht bei Aldi Süd wieder ein beeindruckendes Angebot an. Der Thermomix KM 2017 Wi ist erhältlich. Die Küchenmaschine von Ambiano ist für stolze 229,00 € zu kaufen- im Vergleich zum originalen Thermomix (ca. 1100€) bietet das Gerät von Aldi allerdings eine günstige Alternative. Das Design der modernen, sinnvollen Maschine besteht großteils aus weißer Farbe, hat aber auch graue Akzente. Laut dem “Tester” verfügt der KM 2017Wi über einige Vorteile und hat eine WLAN-Funktion zu bieten. Aber wie immer weist auch dieses Küchengerät einige Schwächen auf.Der KM 2017WI hat einige Vorteile wie eine tolle Appfunktion, viel Zubehör, eine simple Bedienung und eine Herstellergarantie von drei Jahren. Zudem gibt es jetzt eine Wlan-Funktion. Hierbei ist es möglich, mit der gut strukturierten dazugehörigen Apple- oder Android-App 200 Rezepte mit einer klaren Anleitung und Einkaufsliste aufzurufen. So sollen Fehler beim Einkaufen nicht mehr vorkommen. Es gibt aber auch ein paar negative Aspekte. Der Behälter kann nicht in der Spülmaschine gespült werden und das Gerät ist relativ laut. Außerdem soll die Schnittqualität nur mit ausreichend bewertet sein. Insgesamt ist die KM 2017Wi von Aldi aber eine gute und günstige Alternative zum Thermomix.(Quelle: www.chip.de