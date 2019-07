Forumsveranstaltung

Dortmund : AMORC Städtegruppe Dortmund |

Thema:

Mystik: Weltflucht oder Selbsterkenntnis?

Warum gibt es Mystik und warum lassen sich ihre Spuren bis in die früheste Menschheitsgeschichte verfolgen?



Die materielle Welt, die nur noch an dem „Funktionieren“, der „Nützlichkeit“ des Menschen interessiert ist, kann den Sinn der Mystik nicht begreifen und betrachtet diese lediglich als Weltflucht. Der Mystiker aber erkennt, dass die Quelle all dessen, was uns real erscheint, ihre eigentliche Ursache in der Transzendenz hat.

Lassen wir uns doch einmal auf ein Gespräch darüber ein.