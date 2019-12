Forums-Veranstaltung

Dortmund : AMORC Städtegruppe Dortmund |

Thema:

„Was ist geistige Arbeit“ – Der Weg der Rosenkreuzer -

Arbeit ist äußerlich betrachtet nur Kraft und zurückgelegter Weg. Wer zwanzig Umzugskisten gestemmt hat, der hat in den Augen der Welt gute Arbeit geleistet. – Doch was bewegt die äußeren Erscheinungen. Was tut ein geistiger Arbeiter?

Erarbeiten Sie mit uns eine Vorstellung davon, wie man geistige Arbeit beginnt und was sie für unsere Welt bedeutet.



Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt frei