Forums-Veranstaltung

Dortmund : AMORC Städtegruppe Dortmund |

Thema:

Die ersten Schritte auf der Reise nach Innen. Das Heimsanktuarium und das Innere Heiligtum.



Wie fängt man an, wenn man beschlossen hat, sich auf den Weg zu machen? – Treffen wir uns und tauschen mit „älteren Reisenden“ die Erfahrungen aus. Wertvolle Hinweise aus persönlichen Erkenntnissen und den Überlieferungen derer, die die Reise schon lange vor uns begonnen haben, können uns helfen, selbst den Faden in die Hand zu nehmen, der uns in das Mysterium führen kann.



Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt frei