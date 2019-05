Dortmund : AMORC Städtegruppe Dortmund |

Thema: "Die Reise zu den inneren Planeten".

Kommen sie mit auf eine geführte Reise zu den inneren Planeten. Wir sind die Kinder des Alls. Was wir außen sehen, das finden wir auch in uns selbst als Abbild in unseren Bewusstseinsebenen. Es kann sein, dass wir auf einer solchen Reise eine neue Ausrichtung für unser Leben finden.

Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt frei!