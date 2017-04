Mother'z Boyzz meets Bilderstöckchen Blues Büggele

Dormagen : Internationales Radio & Phonomueseum Dormagen |

In einem internationalen Radio und Phonomueseum ist alles möglich, wenn es um Musik geht. Dies dachten sich auch die Betreiber des Museums und hatten am vergangenen Wochenende zwei sehr unterschiedliche Musikacts eingeladen.

Die 3 Mann Bandtraf auf das Duo. Im Wechsel spielten sie einiges aus ihrem Repertoire, um am Ende der wegen des schönen Wetters leider nicht so gut besuchten Veranstaltung einige Stücke gemeinsam zu spielen. So gab es eine gelungene Mischung aus englischsprachigem Blues und Country, neben dem urwüchsigen Kölsch Blues. Eine gute Kombi dieser beiden doch sehr unterschiedlichen Musiker.Den Besuchern wurde neben der Möglichkeit der Musik zu lauschen auch ein Einblick ins gut bestückte Museum gewährt. Bei leckerem Kuchen und gutem Kaffee sah man sogar einige Tanzeinlagen und so war den fünf Musikern der Applaus sicher. Ein Besuch im "Internationalen Radio und Phonomueseum" lohnt sich übrigens immer. Regelmäßig treten dort Musiker, Autoren und andere Künstler auf. Auch die jährlich wiederkehrende Veranstaltungsreihe "Dormagen Kulturbunt" findet dort statt.