Historischer Triebwagen fährt von Naumburg in die Hohe Schrecke

Der Triebwagen ist seit über 50 Jahren im Einsatz und hat sich auf den Gleisen der Deutschen Reichsbahn und später der Deutschen Bahn bewährt. Auf den Nebenbahnen in Mitteldeutschland war der Triebwagen mit seiner roten Lackierung ein bekanntes Markenzeichen. Der Triebwagen trägt den Namen „Unstrut-Schrecke-Express“ und fährt im Auftrag der Interessengemeinschaft Unstrutbahn e. V. ab Naumburg in seiner 6. Saison. Bei seiner Fahrt rumpelt der historische Triebwagen auch über die Thüringer Unstrutbahn, deren regulärer Verkehr im Jahr 2006 eingestellt wurde.Das Waldgebiet der Hohen Schrecke zeichnet sich durch seine Artenvielfalt aus und gehört zu den wenigen Naturschutzgroßprojekten in Deutschland. Mit der Herauslösung großer Flächen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung will man das Waldgebiet wieder in seinem Ursprung versetzen. Mittlerweile sind bereits nahezu ausgestorbene Tierarten hier wieder heimisch geworden.Die Mitfahrt in dem historischen Triebwagen und die Teilnahme an der Erlebnistour müssen rechtzeitig angemeldet werden. Anmeldungen und Fragen zu dieser Fahrt richten Sie bitte an Telefon 0160-90517685 oder an 0163-1753189 oder an Email kontakt@unstrut-schrecke-express.de.Um 19.38 Uhr erreicht der historische Triebwagen am Abend wieder den Naumburger Hauptbahnhof.________________________________________________________________________Interessengemeinschaft Unstrutbahn e.V. - Damit die Bahn fährt06571 Donndorf (Unstrut)Wiehesche Straße 1Internetauftritte www.unstrutbahn.de und www.unstrut-schrecke-express.deEmail kontakt@unstrutbahn.de und kontakt@unstrut-schrecke-express.de