Großer Bahnausflugstag im Unstruttal und Fahrten zum Hussiten-Kirschfest in Naumburg am 23.06.2018

Donndorf : Unstrutbahn |

Zu den alljährlichen Fahrten auf der thüringischen Unstrutbahn gehören seit einiger Zeit auch die Fahrten zum Hussitenkirschfest in Naumburg. Am Samstag, den 23.06.2018, bieten wir Ihnen sehr gern erstmals ein umfangreicheres Fahrtenangebot, als gewohnt an. Die Fahrten werden durch DB Regio (Produkt Burgenlandbahn) durchgeführt. Die Abfahrten zum Kirschfest in Roßleben erfolgen 11:12 Uhr und 14:12 Uhr in Donndorf ist Abfahrt bereits 11:03 Uhr.



In Naumburg erwartet Sie ein buntes Programm anlässlich des diesjährigen Kirschfestes. Ein Höhepunkt wird der Festumzug 14 Uhr sein. Zum umfangreichen Programm gehört u.a. auch das Kirschfestkonzert „Der Lobgesang“ (von Felix Mendelssohn-Bartholdy) im Dom. Beginn ist 19 Uhr. Nach dem Ende um 21:30 Uhr ist eine Rückfahrt nach Roßleben noch möglich.



Für die Rückfahrt stehen Ihnen am Naumburger Ostbahnhof 17:35 Uhr die Burgenlandbahn nach Roßleben (18:46 Uhr) und Donndorf (18:53) und am Abend ab Naumburg Hbf (22:11 Uhr) die Burgenlandbahn nach Roßleben (23:10 Uhr) zur Verfügung.



Ferner öffnet von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr das Unstrutbahnmuseum im Rathaus Laucha, unweit vom Bahnhof. Wanderern empfehlen wir auch unsere geführten Wanderungen von Roßleben nach Wangen über die Salzwiesen und unseren Bahnwanderweg. Entdecken Sie eine landschaftlich reizvolle Gegend zu Fuß. Die Anreise zum Treffpunkt am Roßleber Bahnhof ist bequem mit der Burgenlandbahn aus Naumburg oder dem PkW möglich. Zur Teilnahme an der Wanderung und ggf. einem Mittagsimbiss in Roßleben benötigen wir allerdings eine Voranmeldung bis zum 20.06.2018 unter 0176 93 70 47 51 oder an "kontakt@unstrutbahn.de".



In der Region bieten sich diverse Möglichkeiten auch für einen spontanen Ausflug zu Fuß oder per Rad. Gerne schlagen wir Ihnen eine selbstständige Wanderung in der Hohen Schrecke, ausgehend vom Bahnhof Donndorf, den Besuch der Kelterei im Bahnhof Donndorf mit einer Saftverkostung, den Besuch des Freibads in Roßleben oder einen Ausflug zur Arche Nebra und dem Mittelberg vor. Es gibt viel entlang der Unstrutbahn zu entdecken, wir nehmen Sie gerne mit in unseren Zügen. Weitere Informationen zu Ausflugszielen, Fahrpreisen und die genauen Abfahrtszeiten finden Sie auch auf unserer Internetseite unter "www.unstrutbahn.de".



Wir würden uns freuen auch Sie in unseren Zügen begrüßen zu dürfen!



Mit freundlichen Grüßen



Ferdinand Fischer

Vorsitzender



Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn e. V.

Pressesprecher Ralf Kuke

Tel. 0160-2062650