Volkstanz Square Dance (Classic Cars and Bikes for Animals)

Während ich die Aufnahmen machte dachte ich immer Shima-Mahi ist in Nördlingen. :-)))Die Siedler Amerikas entwickelten aus ihren jeweiligen Volkstänzen eine gemeinsame Tanzform, den Square Dance. Diese Gemeinsamkeit wurde durch einen Ansager, genannt Caller, erreicht, der den Tänzern die Schrittfolgen zurief. Während eines sogenannten "Singing Calls" (gesungene Befehle) können viele Squares gleichzeitig tanzen.Der Caller ist der „Ansager“ beim Square Dance. Die Tanzschritte und -figuren werden nicht individuell von den Tänzern entschieden, sondern vom Caller, der sie den Tänzern ansagt. .Der Caller ist für einen geordneten Tanzablauf verantwortlich, er gibt die Choreographie vor.Der Club-Caller war Rainer Wagner (mit Strohhut). Der Augsburger ist auch Caller bei den Bavarian Stompers und den Lenbach Swingers und in der Region auch immer wieder bei Specials und als Gast-Caller bei verschiedenen Clubs zu hören.Square Dance ist also ein Tanz für jung und alt. Ein gesellschaftliches Vergnügen im Rahmen von Freundschaft und Völkerverständigung und dies weltweit, denn wenn Sie erst einmal Square Dance gelernt haben, können Sie auf der ganzen Welt in jedem Square Dance Club mittanzen, da die Figurennamen weltweit Gültigkeit haben und überall gleich lauten.