Mit Bestleistung wurde der Stadtmeistertitel von Fabian Gabler verteidigt.

Im nächsten Jahr wird es dann einen neuen Pokal für den Stadtmeister geben.Kein anderer Kanute konnte dem amtierenden Stadtmeister Fabian Gabler das Wasser reichen. Fabian ist schon ein talentierter Ausnahmepaddler beim Kanu-Club und tritt in die Fußstapfen der Weltmeisterin Manuela Stöberl. Aber nicht nur das Talent, sondern auch hartes Training zeichnen die Erfolge des Kanuten aus.Im Bereich Wildwasser Rennsport wurde Gabler vom bayerischen Kanuverband zum Jugendsportler des Jahres 2018 ausgezeichnet.Das Rennen der „LK1/Masters Klassik“ erstreckte sich auf der Wörnitz vom KCD bis um die Donaubrückenpfeiler und zurück.Mit einer Zeit von 18:15,2 Min. war Gabler als absolut schnellster Paddler unterwegs. Verfolger Boris Wilfert benötigte eine Zeit von 23:22,9 Min. Auf den 3. Platz paddelte Benedikt Müller mit einer Zeit von 24:07,5 Min.Auch den „LK1/Masters Sprint“ konnte Fabian Gabler für sich entscheiden. Boris Wilfert und Benedikt Müller belegten die Plätze 2 und 3In der Klasse K2 (Kajak 2er) mixed holten sich Fabian Gabler und die Ex-Stadtmeisterin Katja Ableitner den 1. Platz.Im Canadier 2er (C2) holte sich Fabian Gabler mit Boris Wilfert den 1. Platz.Im Rennen der „Schüler Klassik“ sicherte sich Julius Jadasch mit 13,5 Sek. vor Florian Fischer den 1. Platz.Das wohl spannendste Rennen war der „Schüler Sprint“. Hier gewann Julius Jadasch mit nur 0,1 Sek. Vorsprung vor Florian Fischer.Die Rennen der Schüler waren stark bestückt, so dass man auf eine gute Zukunft hoffen kann.Benedikt Müller wurde im Rennen der „Jugend Klassik“ vor Felix Sporer und Luca Stöckl Stadtmeister.Beim „Jugend Sprint“ paddelten die Kanuten in der gleichen Reihenfolge über die Ziellinie.In der „Touristenklasse der Herren“ konnte Simon Danzig, Peter Nitsche auf den 2. Platz verweisen.Bei den „Damen Touristen“ holte sich Felicitas Belz vor Katja Ableitner den Titel.Die sportlichen Leistungen wurden bei der Siegerehrung vom OB Armin Neudert zusammen mit dem 1.Vorsitzenden des Kanu-Club Donauwörth Thomas Mayerhauser und dem Sportwart Peter Nitsche gewürdigt.Traditionell wurden anschließend alle Stadtmeister in voller Kleidung in die Wörnitz geworfen.Schüler Klassik:Platz 1, Julius JadaschPlatz 2, Florian FischerPlatz 3, Amon MairPlatz 4, Johannes SporerSchüler Sprint:Platz 1, Julius JadaschPlatz 2, Florian FischerPlatz 3, Moritz SchneidPlatz 4, Johannes SporerPlatz 5, Amon MairPlatz 6, Elena SailerJugend Klassik:Platz 1, Benedikt MüllerPlatz 2, Felix SporerPlatz 3, Luca StöcklJugend Sprint:Platz 1, Benedikt MüllerPlatz 2, Felix SporerPlatz 3, Luca StöcklLK1 Masters Klassik:Platz 1, Fabian GablerPlatz 2, Boris WilfertPlatz 3, Benedikt MüllerKL1 Masters Sprint:Platz 1, Fabian GablerPlatz 2, , Boris WilfertPlatz 3 Benedikt MüllerPlatz 4, Felix SporerPlatz 5, Simon DanzigTouristen Herren:Platz 1, Simon DanzigPlatz 2, Peter NitscheTouristen DamenPlatz 1, Felicitas BelzPlatz 2, Katja AbleitnerPlatz 3, Renate MüllerPlatz 4, Jana AbleitnerKajak 2er (mixed):Platz 1, Fabian Gabler / Katja AbleitnerPlatz 2, Felicitas Belz / Boris WilfertPlatz 3, Isabelle Günther / Sebastian GüntherCanadier 2erPlatz 1, Boris Wilfert / Fabian GablerPlatz 2, Sebastian Günther / Peter NitschePlatz 3, Julius Jadasch / Benedikt MüllerPlatz 4, Simon Danzig / Finn & Ben DanzigBilder und Zeiten von der Stadtmeisterschaft unter www.kanuclub-donauwoerth.de Galerie.