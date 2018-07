Fabian Gabler verteidigt bei den Donauwörther Stadtmeisterschaften den Meistertitel

Vor zwei Tagen feierte Fabian Gabler seinen 18. Geburtstag und machte sich den wiederholten Stadtmeistertitel im LK1/Master Klassik zum Geschenk. Gabler hat sich für die Zukunft große Ziele gesteckt und trainiert dafür sehr hart.Das Rennen erstreckte sich auf der Wörnitz vom KCD bis um die Donaubrückenpfeiler und zurück.Unter schlechten Wasserstandsbedingungen benötigte Gabler nur 0,4 Sek. länger als im Vorjahr. Mit einer Zeit von 18 Min. 51,0 Sek. war er um 3 Min. 36 Sek. schneller als sein Verfolger Stephan Koock. Auf den 3. Platz paddelte Boris Wilfert in 23 Min. 32,0 Sek. Auch Koock und Wilfert sind großartige Talente beim Kanu-Club Donauwörth.Auch den LK1/Masters Sprint konnte Fabian Gabler für sich entscheiden. Stephan Koock und Boris Wilfert belegten die Plätze 2 und 3In einem sehr spannenden Rennen im „Schüler Klassik“ sicherte sich Marius Vollmer mit nur 4,3 Sek. vor Tim Baumgärtner den 1. Platz.Auch beim Rennen „Schüler Sprint“ siegte Marius Vollmer knapp vor Tim Baumgartner.Benedikt Müller wurde im Rennen der „Jugend Klassik“ vor Julius Jadasch und Felix Sporer Stadtmeister.Beim Jugend Sprint paddelten die Kanuten in der gleichen Reihenfolge über die Ziellinie.Die Jugendrennen waren wieder sehr stark bestückt, so dass man auf eine gute Zukunft hoffen kann.In einem spannenden Lauf konnte Simon Danzig in der Touristenklasse der Herren Peter Nitsche und Neumitglied Christian Seidel auf die Plätze verweisen.Bei den „Damen Touristen“ holte sich Felicitas Belz vor Renate Müller und Katja Ableitner den Titel.Das Team Boris Wilfert / Felicitas Belz verdrängten im „K2 mixed“ das Team Isabelle Günther / Sebastian Günther, sowie Ralf Wiedler / Martina Wiedler auf die Plätze.Im Rennen „C2“ (Canadier-zweier) holte sich das Team Benedikt Müller / Julius Jadasch vor dem Team Lukas Seelig / Felix Sporer und dem Team Ralf Wiedler / Melissa Wiedler den ersten Platz.Die sportlichen Leistungen wurden bei der Siegerehrung vom Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth Armin Neudert und dem Vorsitzenden des Kanu-Club Johann Jauch gewürdigt.Die Platzierungen auf einen Blick:Schüler Klassik:Platz 1, Marius VollmerPlatz 2, Tim BaumgartnerSchüler Sprint:Platz 1, Marius VollmerPlatz 2, Tim BaumgartnerJugend Klassik:Platz 1, Benedikt MüllerPlatz 2, Julius JadaschPlatz 3, Felix SporerPlatz 4, Lukas SeeligPlatz 5, Mika HamersPlatz 6, Luca StöcklJugend Sprint:Platz 1, Benedikt MüllerPlatz 2, Julius JadaschPlatz 3, Felix SporerPlatz 4, Lucas SeeligPlatz 5, Luca StöcklPlatz 6, Moritz SchneidPlatz 7, Mika HamersDie Platzierungen 5, 6 und 7 liegen nur im hundertstel Bereich auseinander.LK1 Masters Klassik:Platz 1, Fabian GablerPlatz 2, Stephan KoockPlatz 3, Boris WilfertKL1 Masters Sprint:Platz 1, Fabian GablerPlatz 2, Stephan KoockPlatz 3, Boris WilfertPlatz 4, Simon DanzigPlatz 5, Benedikt MüllerPlatz 6, Felix SporerPlatz 7, Luca StöcklPlatz 8, Lukas SeeligTouristen Herren:Platz 1, Simon DanzigPlatz 2, Peter NitschePlatz 3, Christian SeidelTouristen DamenPlatz 1, Felicitas BelzPlatz 2, Renate MüllerPlatz 3, Katja AbleitnerPlatz 4, Kristina HambachPlatz 5, Karin KoockKajak 2er (mixed):Platz 1, Boris Wilfert / Felicitas BelzPlatz 2, Isabelle Günther / Sebastian GüntherPlatz 3, Ralf Wiedler / Martina WiedlerCanadier 2erPlatz 1, Benedikt Müller / Julius JadaschPlatz 2, Lukas Seelig / Felix SporerPlatz 3, Melissa Wiedler / Ralf WiedlerBilder und Zeiten von der Stadtmeisterschaft unter www.kanuclub-donauwoerth.de Galerie.