Impulstag Ehe - Familien stärken

Donauwörth : Gemeindezentrum |

Impulstag Ehe - Familie gestalten und aufbauen





Am Samstag 21. September 2019 findet in Donauwörth ein Impulstag Ehe statt. „Für immer Liebe“ heißt das Motto des Tagesseminars. Beginn ist um 10 Uhr. Seminarende um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde (Pappelweg 11) in Donauwörth. Referenten sind Meike und Matthias Piro vom Bundesweit tätigen TeamF.

Zum Inhalt: Zu einer dauerhaft glücklichen Partnerschaft gehören mehr als große Gefühle, sondern vor allem gute Entscheidungen. In Vorträgen und Impulsen sollen Teilnehmer Chancen und Herausforderungen ihres eigenen Weges erkennen, um gemeinsam glücklicher zu werden. Es geht dabei um folgende Themenbereiche: 1) gute Rahmenbedingungen stärken den Zusammenhalt 2) Kommunikation gestalten - reden - hören – verstehen 3) Sex: nicht dem Zufall überlassen 4) nicht Streit vermeiden, sondern besser streiten 5) ein Lebensstil der Vergebung.

Referentenehepaar Meike und Matthias Piro haben sieben Kinder im Alter von 7 bis 24 Jahren, darunter zwei Pflegekinder. Sie sind ausgebildete Paarberater und Regionalleiter für Team F in Bayern. TeamF ist mit 800 Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern Bundesweit tätig und will vielen Menschen einen stabilen Beziehungsalltag ermöglichen. Mit den lebenspraktischen Angeboten machen sie Mut zur Ehe von Mann und Frau und zu Familie.

Die Unkosten betragen 65 Euro pro Paar zuzüglich einer Spende für die Versorgung vor Ort. Eine Anmeldung bei TeamF ist Voraussetzung zur Teilnahme. Die sind möglich über www.team-f.de und die Seminarnummer 1921441 oder Telefon: 02351-98594819. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Veranstalter sind die Freien evangelischen Gemeinden Donauwörth und Wertingen. Infos unter 09074-958283, www.donauwoerth.feg.de