Autorenlesung und Vortrag am 14.07.2019 um 10.00 Uhr, Donauwörth, Glaubenszentrum

Autorenlesung, Buchpräsentation und Vortrag mit und von Raphaela Berger am 14. Juli 2019 um 10.00 Uhr in 86609 Donauwörth, Nürnberger Straße 1 in den Räumen des Glaubenszentrum Donauwörth zum Thema "Beziehungen".



"Warum hat mir das denn niemand früher gesagt?" - Dieser Satz begegnet Raphaela Berger immer häufiger auf ihren Seminaren und Vorträgen. Leider ist es genau das, was sie vermehrt feststellt: Ehen, Familien und Beziehungen gehen auseinander, weil Missverständnisse und fehlendes Wissen von Zusammenhängen zu angeblich unlöslichen Differenzen führen.Deshalb ist es ihr Anliegen, durch Bücher, Vorträge und Seminare Wege aufzuzeigen, wie Beziehungen erfolgreich gelebt werden können. Nicht selten hört sie im Anschluss den Satz: "Ach, jetzt wird mir manches klar!"Raphaela Berger ist seit mehr als 29 Jahren dankbar und glücklich verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Als gelernte Bankkauffrau und Referentin für Bankkaufleute kennt Raphaela die Seiten des beruflichen Karrierelebens ebenso wie das Hausfrau- und Mutter-Leben.Mehr zu Raphaela Berger unter raphaelaberger.de oder ehelebenchiemgau.de.Es können handsignierte (Hör-)Bücher erworben werden.Der Eintritt ist (barriere-!) frei!Ort: Donauwörth-Berg, Nürnberger Straße 1, Eingang "Am Spitzigen Berg" (über Pizzeria Domaria)