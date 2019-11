Klimastreik in Donauwörth am Freitag 29.11.2019

Donauwörth : Donauwörth |

Liebe Energiewendefreunde, Stromtrassengegner und Klimaschützer,



was zur Zeit passiert, wird falls wir es noch erleben, sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. So eine starke Jugend-und Bürgerbewegung gab es noch nie auf der Welt. "Unser Haus brennt"-so langsam erreichen die Flammen auch gut geschützte Bereiche und die Menschen spüren, hier ist Gefahr in Verzug.



Immer wieder bekomme ich zu Hören: Da kann man doch als Einzelner nichts tun. Dieser Satz macht mich wütend und traurig zugleich. Beim letzten globalen Klimastreik gingen allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Strasse. Ein Einzelner hätte sicher keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber dieses Beispiel zeigt, wie mächtig doch das Volk ist, wenn es sich gemeinsam formiert und jeder Einzelne mitmacht.



Am Freitag, den 29.11.2019 ist es wieder soweit, Fridays for Future und viele andere Organisationen rufen zu einem weiteren Klimastreik auf. Das Motto: Es reicht!, denn unsere Bundesregierung verpaßt systematisch die vereinbarten Klimaziele. Deutlich unter 2 Grad-möglichst bei 1,5 Grad soll die Klimaerwärmung begrenzt werden-so steht es im Pariser Klimaabkommen. Momentan stehen wir bei 1,1 Grad-die Auswirkungen: spürbar mehr Katastrophen, Überschwemmungen, Waldbrände, Ernteausfälle und Extremwetter. Normalerweise müßten alle Alarmglocken Sturm läuten, doch es geht wie immer um persönliche Macht und Geldgier.



Zeig Kante, übernimm Verantwortung und sei einer von Vielen, die am Freitag für´s Klima auf die Strasse gehen.

Die Demo findet am Freitag in Donauwörth um 15.oo Uhr statt. Treffpunkt ist der Schwabenhallenparkplatz.

Sei dabei!