Zähmung einer Panther........!

Auch die Flügelunterseiten sind gefleckt und gelb (Bild 3).Der Pantherspanner fliegt gern in warmen sonnigen Gegenden, er kommt an Waldrändern, auf Lichtungen vor.Die Flugzeit ist von April bis Mitte Juli. Es gibt sie in eine Generation, die Raupen findet man von Juli bis in den September.Im Vergleich zu Tagfaltern ist der Pantherspanner ein schlechter Flieger und wirkt eher unbeholfen, in diesem Fall bekam es hilfe von mein Finger. Er gehört zwar zu den "Nachtfaltern", kann aber auch oft am Tag beobachtet werden.