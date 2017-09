Wanzen (Heteroptera)

Von den bekannten 40.000 Wanzen Arten weltweit leben ca 3000 in Europa. Die Wanzen sind Insekten und gehören zur Ordnung der Schnabelkerfe. Die Ordnung der Schnabelkerfe zeichnet sich durch viele Formen und Vielfalt aus. Wanzen sind auch hinsichtlich ihrer Lebensweise und Lebensräume sehr vielgestaltig. So gibt es Pflanzensauger, aber auch eine Reihe von räuberisch lebenden Arten, dazu gehört auch die Bettwanze. Sie finden sich in den verschiedensten Biotopen, zum Beispiel auf Wiesen, an Waldrändern, im Wald und in menschlichen Wohnungen. Hier habe ich einige Arten aus unsere Gegend zusammen gefasst.