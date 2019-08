Rund und Schmackhaft!

Hier habe ich vor einem Kreisverkehr in Meitingen an einer Verkaufsstand ohne Verkäufer einige interessante Kürbisse fotografiert. Kürbis soll angeblich schlank, und schön machen auch noch vor Krankheiten schützen. Vor tausenden von Jahren haben die Mayas und Azteken als heilige Arznei-Frucht geehrt. Eigentlich dachte ich mir, wir haben doch Sommer oder? Normalerweise gibt es Kürbis erst im Herbst! Was soll´s, in Kürbissfleisch stecken viele Vitamine und Antioxidatantien die unseren Immunsystem zu Höchstleistung treiben. Es gibt viele schmackhafte Rezepte und eignet sich auch noch zum schnitzen und dekorieren.Mein Lieblings-Dessert war was meine Mutter machte, nämlich ,,Kabak tatlisi"Kabak tatlısı ist ein Kürbisdessert in der türkischen Küche. Es wird durch Kochen von geschältem und geschnittenem Kürbis hergestellt, auf den Zucker gestreut wurde. Milch kann auch verwendet werden. Das Gericht wird mit gehackten Walnüssen und Kajak gekrönt. Es ist ein saisonales Dessert zur Winterzeit. (Wikipedia)Es gibt am Stand auch noch ein Infoblatt mit interessanten Rezepten zum mitnehmen.Als ich beim fotografieren war kam ein Autofahrer und sagte: ,,Jetzt schon Kürbisse?". Ich habe geantwortet ,,ja der Klimawandel!". Dann fragte er mich wofür ich die Bilder machen würde ich antwortete für dein Heimat. Er notierte sich den Namen des Internet Portal und sagte das er reinschauen würde!Somit hat myheimat wahrscheinlich einen neuen User.