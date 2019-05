Hummelschwärmer (Hemaris fuciformis)

Die beiden Flügelpaare sind durchsichtig. Der Vorderflügel und Hinterflügel sind außen rotbraun gefärbt. Der Hummelschwärmer ist ein Schmetterling aus der Familie der Schwärmer. Seine Gestalt erinnert stark an eine Hummel daher auch der Name. Übrigens ist sehr schwer zu fotografieren da es sehr schnelle Flügelschläge macht. Kann auch wie ein Kolibri in der Luft an Blüte schwirren und Nektar schlürfen. Ich wundere mich immer wieder wie es seine Rüssel exakt in die Blüte rein bekommt.