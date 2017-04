Großer Trägrüssler (Liparus glabrirostris)

Der Körper ist schwarz und trägt gelbe Schuppenflecken.Als es einige Tage sehr warm war konnte ich diesen Brummer an einer Baumstamm entdecken und fotografieren.(Wikipedia)Rüsselkäfer sind weltweit mit 40.000 bis 60.000 Arten vertreten; eine neuere Übersicht nennt 62.000 Arten (Stand: 2007).Ca. 1200 Arten wurden in Mitteleuropa gefunden, etwa 950 davon in Deutschland. Geht man von ca. 400.000 beschriebenen Käferarten weltweit aus, so machen die Rüsselkäfer ca. 15 % davon aus.Von den (sehr grob abgeschätzt) zwei Millionen beschriebenen Tier- und Pflanzenarten sind also ca. 3,2 % Rüsselkäfer.Damit sind die Rüsselkäfer wahrscheinlich die artenreichste Familie aller Lebewesen.