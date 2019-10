Gouldamadine (Prachtfinken)

Die Gouldamadine gehört zur Familie der Prachtfinken.Bekannt sind die Vögel vor allem wegen ihres bunten Gefieders. In der freien Natur kommen sie mit roten, schwarzen und gelb-orangen Köpfen vor. Der Körper ist grasgrün mit einem gelben Bauch und einer lila Brust. Unterhalb des Kopfes haben Gouldamadinen zudem blaue und schwarze Färbungen. Anders als bei vielen anderen Vogelarten sind auch die Gouldamadinen Weibchen so auffällig gefärbtSteckbriefDie in Australien beheimateten Vögel sind 13 bis 14 cm groß und haben eine Lebenserwartung von 7 bis 10 Jahren.In der freien Natur sind die Vögel selten geworden und gelten laut IUCN als „beinahe gefährdet“.