Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis)

Die Käfer erreichen eine Körperlänge von 27 bis 35 Millimetern. Ihr Körper ist breit und oval geformt. Der Halsschild und die Deckflügel sind gelb gerandet. Beim Männchen ist der Deckflügel glatt, beim Weibchen längs gerillt.Gelbrandkäfer sind sehr gute Schwimmer und Flieger.Gelbrandkäfer besiedeln stehende Gewässer. Sie kommen in Teichen, kleinen Seen und Tümpeln vor.An den Hinterbeinen wachsen dichte Borsten, die der Gelbrandkäfer als Paddel nutzt, um sich im Wasser fortzubewegen.Durch seine Lebensweise im Wasser ist der Gelbrandkäfer ein exzellenter Schwimmer. Er gilt sogar als der schnellste Schwimmer unter den im Süßwasser lebenden Wirbellosen.Man sollte diesen Käfer nicht in die Hand nehmen da sie wie Bienen stechen können!Ich musste es in die Hand nehmen um zu zeigen wie groß dieser Käfer ist.