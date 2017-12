Eine wahre Geschichte zur Weihnacht ,,Verwaiste Blaumeise!"

Also waren es eine Blaumeise und drei Kohlmeisen Jungvögel. Wehrend die drei Kohlmeisen immer weg flogen blieb die Blaumeise da und ließ sich durch mich nicht stören wenn ich die Balkontür aufmachte. Nach ein paar Tagen näherte ich mich vorsichtig und versuchte es sachte und ganz sanft mit der Hand zu füttern (Bild 3, 4, 5, 6). Nach einiger Zeit konnte ich sogar streicheln ohne das es weg flog. Gleichzeitig machte ich auch einige Aufnahmen. Sonst hätte mir ja niemand geglaubt.Da die Nächte kalt waren dachte ich mir wo schläft eigentlich dieser einsamer Vogel.Eines Nachts kam mir die Idee mit einer Taschenlampe an mein Balkon nachzuschauen.Tatsächlich übernachtete es in der beidseitig offener Kiste an einer Ecke. Ich machte nur eine Aufnahme um es nicht zu verscheuchen (Bild 10). In der Morgendämmerung hüpfte es raus aus der Kiste und putze sich, bevor es futterte. Mein kleiner Freund ist natürlich inzwischen groß und flügge, es kommen immer Kohlmeisen, Amsel und andere Vögel an mein Balkon. Aber eine Blaumeise ließ sich weiterhin nicht stören von mir. Ob es wohl das Verweiste Blaumeise ist?