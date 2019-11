Das Schwäbische Donautal

Beim Spaziergang am Donautal kann man durch drehen an einer Scheibe sehen, welche Vogelarten im jeweiligen Monat im Gebiet anwesend sind (Farbe). Die Monate, in denen die Art besonders gut zu beobachten ist, sind mit Bild gekennzeichnet.An einem anderen Anzeigetafel kann man sehen was die Zugvögel für eine Strecke zurücklegen und wohin sie fliegen. In diesem Fall, der Storch über die Türkei. Mann kann aber auch an einem anderen Tafel Vogelgesang anhören.Manche der Störche im Donau Ries-Kreis überwintern aber inzwischen hier und sparen sich den Weg nach Afrika.