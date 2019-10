Artenvielfalt der Bockkäfer (Cerambycidae)

Bestimmt hat jeder schon mal die auffälligen Käfer mit den langen charakteristischen Fühler schon gesehen. Im laufe der Zeit konnte ich einige davon ablichten. Die Fühler sind meist länger als der schlanke Körper. Mit dem langen, gebogenen Fühler erinnern sie an die Hörner des Steinbocks, daher der Name.Weltweit soll es etwa 26.000 Arten bekannt sein, davon etwa 200 in Mitteleuropa.Mit etwa sechs Zentimetern Körperlänge ist der Mulmbock (Ergates faber) die größte Art in Europa. Leider konnte ich den Mulmbock noch nicht fotografieren.Auch der größte, der Riesenbockkäfer (Titanus giganteus) aus Brasilien, mit einer Körperlänge von bis zu, gehört zu dieser Gruppe.Übrigens bei der Bilder Ausstellung von mir amwird es auch einige zu sehen sein!Gruß Ali