Alpenmolch (Ichthyosaura alpestris)

Der Bergmolch wird auch Alpenmolch genannt. Mit einer Größe von 11 cm (Weibchen), und bis 8 cm (Männchen) gehört es zu Familie der Echten Salamander.Hat ein Gewicht von 30-90 Gramm. Ernährt sich von Würmer, Larven, Laich anderer Amphibien. Feinde der Amphibien sind Vögel, Fische, Schlangen (Ringelnatter)Merkmale sind knallig orangefarbener Bauch, https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/lurch-de... Männchen blau mit schwarz-weiß gefleckter Flanke, die Weibchen sind dunkler.Haben einen Lebensdauer von 15 bis 32 Jahre.Noch interessanter ist aber wenn sie Gliedmaßen verlieren wie Bein, Schwanz aber auch Haut. Kein Problem! Denn sie sind in der Lage das fehlende Glied oder Haut nachwachsen zu lassen. Den Molche können Haut, Knochen, Muskeln und Gelenke nachwachsen lassen.Mit den Fröschen und den bunten Wasserdrachen machen die Kinder ihre ersten Amphibien-Erfahrungen in der Schule oder Gartenteich.Ich habe es beim Rasenmähen entdeckt und nach einigen Aufnahmen in ein Teich gebracht. Den ich weiß nicht wie weit die Gliedmaßen von einem Drachen der vom Rasenmäher überfahren wurde nachwachsen.