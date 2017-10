Zufriedenheit kontra Unzufriedenheit - Frauenfrühstückstreffen in der Freien ev. Gemeinde Donauwörth

Donauwörth : Freie evangelische Gemeinde |

Am Samstag 21. Oktober 2017 findet in Donauwörth ein Frauenfrühstücktreffen mit Karin Böhm statt. Neben dem Frühstücksbuffet spricht die Referentin zum Thema „Zufriedenheit kontra Unzufriedenheit“ Beginn ist um 9 Uhr. Veranstaltungsort ist Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde (Pappelweg 11) in Donauwörth. Eine Kinderbetreuung wird angeboten.

Zum Thema: Unzufriedene Menschen haben immer etwas zu klagen, zu jammern und meckern. Häufig kommen dann Sätze wie: “hätte ich doch….“ oder „wenn ich nur…“. Die Unzufriedenheit kann schnell zur „Herrscherin“ werden und das Leben bestimmen. Ein „Haar in der Suppe“ und Anlass zum Nörgeln wird immer gefunden. Das ist mitunter belastend – auch für das Umfeld. ABER Unzufriedenheit kann auch etwas sehr Positives sein. Sie kann sich zu einer dynamischen Antriebskraft entwickeln und fähig machen Dinge zu verändern. Und daraus resultiert unter Umständen eine tiefe Zufriedenheit. Die Referentin gibt interessante und motivierende Einsichten und Erfahrungen aus der eigenen Biographie weiter.

Karin Böhm lebt in Augsburg; Krankenschwester, Jugendleiterin, Referentin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seelsorge und Betreuung von psychisch labilen Menschen. Heute ist sie Gebietsleiterin der Stiftung Marburger Medien für Bayern und Referentin für Frauenfrühstückstreffen.

Die Unkostengebühr beträgt 7 Euro. Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Donauwörth. Informationen und Anmeldungen bei Frau Sabine Forster unter 0906- 9999 033 (s. www.donauwoerth.feg.de).