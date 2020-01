Tagesausflug (Karneval in Venedig)

Auch dieses Jahr am 22. Februar 2020 möchte ich eine Busfahrt nach Venedig unternehmen.Abfahrt Samstag den 22. Februar um 02:00 Uhr in Augsburg beim Plärrer.Ankunft ca. 10:00 Uhr.Wir haben den ganzen Tag Zeit um Karnevalstreiben live mitzuerleben,aber auch die Stadt zu besichtigen.Rückfahrt Samstag Abend Februar den, 22.21:00 UhrAnkunft Sonntag den 23. Februar ca 06:00 Uhr in AugsburgAnmeldeschluss: 10. Februar 2020Anmeldung bitte mit persönliche Nachricht bei Ali KocamanMeine Anfrage richtet sich an mein Schüler der Kampfsportgemeinschaft Kocaman, an myheimatler und andere die Spaß am Karneval haben oder schöne Bildmotive suchen! Aber auch an die, die Venedig sehen wollen!Achtung es ist keine bestimmte Gruppenfahrt, jeder der lust hat kann mitfahren!