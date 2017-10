Musik Gottesdienst in der Freien ev. Gemeinde DON

Donauwörth : Freie evangelische Gemeinde |

Am Sonntag 29. Oktober 2017 findet ein besonderer Gottesdienst statt. Beginn ist um 10 Uhr im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde Donauwörth (Pappelweg 11). Zu Gast ist der LKG-Gospelchor aus Augsburg. An diesem Vormittag gibt es viel live Musik, Gelegenheit zum Mitzusingen und ein „Kirchenkaffee“.

Die Musiker sind eine bunt gemischte Truppe von Leuten, die Freude am mehrstimmigen Singen haben. Leidenschaftlich machen sie sich daran, alte und neue Stücke zu interpretieren. Sie begeistern nicht nur durch Vortragslieder, sondern nehmen die Zuhörer mit ins Geschehen hinein. Neben bekannten Gospels, wie „Oh, happy day“ oder „This little light of mine“ und traditionellen Spirituals, wie „My Lord, what a morning“, sind auch Anbetungslieder, wie „Schöpfer aller Himmel“ und „Du großer Gott“ und mancher Eigenkomposition im Repertoire.

Zum Chor: Der 12-köpfige, vierstimmige Chor mit Instrumental- bzw. Percussionbegleitung besteht in dieser Form seit Sommer 2015, ist in der landeskirchlichen Gemeinschaft Augsburg beheimatet, wird von Monika Sirch und Peter Beurer musikalisch geleitet. Die Musiker sehen ihre Aufgabe darin, Gottesdienste mitzugestalten sowie ihre Freude an der Musik und an Gott weiterzutragen.

Weitere Informationen unter Tel. 09074-958283 und www.donauwoerth.feg.de