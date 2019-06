Herzlich Willkommen (Hoş geldiniz)

Es war ein Fest mit allen kulinarischen, türkischen Hochgenüssen, die man sich vorstellen konnte. Salate, Snacks, gegrillter Lamm, Fleischspieße gab es in aller Vielfalt und allen Variationen. Natürlich auch Teigwaren mit Schafskäse, Kartoffel und Spinat gefüllt. Es gab auch die leckeren türkischen Kuchen und Süßspeisen wie Baklava. Die Besucher unterhielten sich bei Türkische Tee und Mocca. Der Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth Armin Neudert mit Gattin ist jedes Jahr unter den Besuchern.Da ich in Donauwörth und in Rain war habe ich die Bilder von 14. Türkische Kultur Tage (Donauwörth) und 9. Türkisches Kulturfest (Rain) zusammen gefasst.