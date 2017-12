Einzigartige & historische Ausstellung ,,Nikoläuse, Krampis und Weihnachtsmänner" aus den Jahren 1860 bis 1960

Rund 400 Nikoläusen, Weihnachtsmänner und KrampussenDarunter eine Reihe wertvolle Nikoläuse aus dem Ersten Weltkrieg, die per Feldpost an die Front geschickt wurden.Sehr interessant ist, nicht nur in Deutschland sondern auch in allen christlichen Ländern der Nikolaustag. Die groβen und kleinen Kinder freuen sich am 6. Dezember über den Nikolausstiefel. Dieser Tag bringt den Jungen und Mädchen viel Freude. Am Vorabend des Nikolaustages stellen die Kinder ihre Stiefel vor die Tür und gehen zu Bett. In der Nacht kommt Nikolaus und steckt in die Stiefel Geschenke. Eine alte und schöne Tradition, das bei den Kindern sehr beliebt ist.In Bad Hindelang habe ich mir diesen Ausstellung angeschaut und einige der Exemplare fotografiert. Ein Fachkundiger Mann (Michael Pichler) erklärt zu jeder Figur dazugehörige Geschichte. Bevor man den Laden verlässt muntert eine Figur dazu 1 € oder mehr für Krebskranke Kinder zu spenden.