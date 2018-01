Digitales Lernen an der Hans-Leipelt-Schule

Wer sich gerne selbst von den Modernisierungen und aktuellsten Lehr- und Lernmethoden an der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth überzeugen möchte, ist herzlich eingeladen, den Tag der offenen Tür am 27. Januar zu besuchen. Hier erhalten Sie von 9:30 – 13:00 Uhr Einblick in die einzelnen Fachbereiche und Ausbildungsrichtungen der Schule, haben Gelegenheit dazu, Gespräche mit Lehrkräften und Schülern zu führen und das Schulhaus zu erkunden. Zusätzlich bietet die Hans-Leipelt-Schule auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, sich bereits jetzt zu informieren, wie es nach der Fachhochschulreife bzw. der allgemeinen Hochschulreife weitergehen kann. Hierzu stehen Vorträge der Universität Augsburg sowie der Universität Erlangen/Nürnberg auf dem Programm.