Brasilianische Nacht am Schweizerhof

Donauwörth : Schweizerhof |

Die international renommierte Musikgruppe „Sambatuque Brasil & Osmar Oliveira“ will am 29.07.17 in Donauwörth ein rauschendes

Fest feiern. Initiator dieser „Brasilianischen Nacht am Schweizerhof “ in der Donau-Ries-Region ist Osmar Oliveira, der in

Paraty (südlich von Rio de Janeiro) aufgewachsene Chef der Samba-Band. Oliveira lebt seit 1981 in Deutschland, wo er nicht nur

durch seine musikalischen Erfolge bekannt wurde, sondern auch als Berater und väterlicher Freund des brasilianischen Fußball-Stars

Cacau, den er 14 Jahre lang betreute. Cacau spielte in der Bundesliga für Nürnberg und VfB Stuttgart und wurde nach dem Erwerb

der deutschen Staatsbürgerschaft sogar in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Seit 2012 wohnt Osmar Oliveira in Donauwörth -

mit seiner Idee von einem großen Musikfest möchte er sich einen Traum erfüllen. Ich lebe sehr gerne in dieser wunderbaren Stadt –

und möchte mich bei den Menschen, die mich so offen aufgenommen haben, mit dem bedanken, was ich geben kann: mit

südamerikanischen Rhythmen, die Lebensfreude versprühen“,sagt der Percussionist und Sänger Oliveira. Außer der Musik gibt es bei

der Veranstaltung am Schweizerhof in Donauwörth-Schäfstall, noch andere brasilianische Spezialitäten: Das Schweizerhof Team bietet

kulinarische Leckerbissen und eine Cocktailbar u.a. mit dem Nationalgetränk Caipirinha. Zu der „Brasilianischen Nacht“ wird

Osmar Oliveira auch seine Fans aus ganz Deutschland einladen, um sie für seine neue Heimat zu begeistern.