Bläsermusik der Spitzenklasse - Freilichtbühne in Donauwörth- internationale Profimusiker

Donauwörth : Freilichtbühne am Mangoldfelsen |

International – begeistern – vielseitig - professionell



Das ist kennzeichnend für eurobrass. Das Bläserensemble gastiert am Montag, den 24. Juli um 19.30 auf der Donauwörther Freilichtbühne (bei Regenwetter findet das Konzert in der Evangelischen Christuskirche, Pflegstraße 32) statt. Das Ensemble besteht aus Musiklehrern, Profimusikern und fortgeschrittenen Musikstudenten.

Die Gruppe besteht seit 1978. Jedes Jahr treten sie in neuer Besetzung auf. Unter der Leitung der Posaunistin Angie Hunter und des Bassposaunistens Dr. Chris Woods spielt das internationale Ensemble verborgene Schätze aus Klassik, Choral, Pop, Jazz, Musical und Gospel.

Die Programmauswahl (unter anderem „New York 1927“; Stücke von Felix Mendelssohn-Bartholdy; „Zehntausend Gründe“; „Vivace“) stammt aus verschiedenen Stilen und Epochen und spiegelt die Vielfalt des Lebens und den Reichtum der Schöpfung wider.

Im Konzert erklingen verschiedene Arten von Trompeten und Posaunen wie auch Waldhorn, Euphonium und Tuba.

Kurze Überleitungen zwischen den Musikstücken und Wortbeiträge, die vom christlichen Glauben der Musiker erzählen, runden das Programm ab.



Veranstalter sind die Evangelisch-Lutherische Kirche, das Glaubenszentrum und die Freie evangelische Gemeinde Donauwörth.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Das Konzert findet auch am Mittwoch 26. Juli um 19.30 Uhr im Wertinger Schloss statt.

Weitere Infos unter der Nummer 09074/958283 oder auf www.eurobrass.de.