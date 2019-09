47 Tage Paradies - Theater vom Feinsten im Mangoldsaal

Donauwörth : Volkshochschule |

47 Tage Paradies – Theater vom Feinsten

DON – Mangoldsaal



Packend und dramatisch bis zur letzten Spielszene! – "Theater zum Einsteigen" macht mit seiner Inszenierung "47 Tage Paradies“ Station in Donauwörth. Die Theateraufführung findet am Montag 28. Oktober 2019 um 19.30 Uhr im Mangoldsaal der Volkshochschule (Spindeltal 5) statt.



Zum Inhalt von „47 Tage Paradies“: Dr. Marc Baumann flieht auf eine ostafrikanische Insel, um dort ein letztes medizinisches Projekt durchzuführen. Doch seine dunkle Vergangenheit verfolgt ihn. Touristen und Insektenforscher kann der Laborarzt von sich fernhalten, seltsame nächtliche Besucher jedoch nicht. Eine Missionarin wird zu seiner Verbündeten. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die Vergangenheit auf, doch die Zeit läuft gegen sie: Das Experiment des Arztes kann offensichtlich nicht mehr gestoppt werden. Schließlich enthüllt Baumann das schockierende Geheimnis um die 47 Tage.



„Das Stück berührt das Herz, die Seele“, so der Schauspieler Claus Wilcke. Spannende und ergreifende Passagen werden durch komödiantische Momente ergänzt und versprechen dem Zuschauer einen unterhaltsamen Abend. Dabei ist das christliche Schauspielprojekt eine Besonderheit in der Theaterlandschaft. Talentierte Spielerinnen und Spieler aus Kirchengemeinden erklären sich bereit, in einem abendfüllenden Stück unter Anleitung des Projekttrainers Ewald Landgraf mitzuwirken. Jedoch muss kein Zuschauer Sorge haben, spontan auf die Bühne gerufen zu werden! Denn das Einsteiger-Team steht bereits fest.

Das Theaterstück ist ein Plädoyer für eine Hoffnung, die größer ist als unsere Vergangenheit mit ihren Anklagen und Schmerzen. Es zeigt kein Patentrezept für ein gelingendes Leben, sondern bietet an, nach einer starken Hand zu greifen, die uns durch das Leben begleitet – und darüber hinaus.

Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Donauwörth. Das Stück ist für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Weitere Informationen unter www.donauwoerth.feg.de; Tel. 09074-958283.